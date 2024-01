Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Aurora Cannabis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Aurora Cannabis. Die Aurora Cannabis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 0,389 USD abwärts.

Die Aurora Cannabis-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 0,389 USD abwärts. In der Spitze fiel die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,389 USD. Bei 0,400 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Aurora Cannabis-Aktie belief sich zuletzt auf 120.985 Aktien.

Bei 1,205 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 209,848 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2024 (0,382 USD). Derzeit notiert die Aurora Cannabis-Aktie damit 1,833 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 49,26 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,26 CAD umgesetzt worden waren.

Aurora Cannabis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

