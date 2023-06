Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Das Papier von Aurora Cannabis legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 0,538 USD.

Um 15:50 Uhr ging es für das Aurora Cannabis-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 0,538 USD. Bei 0,538 USD erreichte die Aurora Cannabis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,530 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 45.846 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 1,930 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 259,003 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,490 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aurora Cannabis-Aktie 9,692 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Aurora Cannabis Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,501 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

