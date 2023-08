Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Dienstagvormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im BMN-Handel gewannen die Aurora Cannabis-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Aurora Cannabis legte um 09:14 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 0,8 Prozent auf 0,405 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 0,415 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,405 EUR. Zuletzt wurden via BMN 3.601 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2022 auf bis zu 1,667 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 311,405 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,393 EUR. Dieser Wert wurde am 25.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Verlust von 2,913 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Aurora Cannabis am 14.06.2023 vor.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Aurora Cannabis am 31.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

