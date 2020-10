Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis legt zu

Zuletzt wies die Aurora Cannabis-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,44 EUR nach oben. Der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,44 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aurora Cannabis-Aktien beläuft sich auf 2.779 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.11.2019 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2020 bei 0,57 EUR.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,653 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

