Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Das Papier von Aurora Cannabis konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 0,430 EUR.

Die Aurora Cannabis-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 0,430 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aurora Cannabis-Aktie bisher bei 0,430 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,420 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.285 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,400 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 225,733 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,385 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 10,330 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 14.06.2023 hat Aurora Cannabis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 49,26 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,26 CAD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Aurora Cannabis am 08.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Aurora Cannabis-Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aktie aus.

