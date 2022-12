Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,3 Prozent auf 0,785 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie sank bis auf 0,785 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,785 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.500 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2022 bei 5,332 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,276 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 0,771 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,776 Prozent würde die Aurora Cannabis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aurora Cannabis am 21.09.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -4,72 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aurora Cannabis -0,85 CAD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 50,22 CAD – eine Minderung von 16,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 60,11 CAD eingefahren.

Am 09.02.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD je Aktie ausweisen dürften.

