Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aurora Cannabis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 0,403 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:53 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,4 Prozent auf 0,403 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,402 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,417 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.656 Aurora Cannabis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,660 EUR erreichte der Titel am 31.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 311,759 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aurora Cannabis-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,400 EUR. Dieser Wert wurde am 25.08.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie 0,744 Prozent sinken.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Aurora Cannabis-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.10.2023 erwartet.

2023 dürfte Aurora Cannabis einen Verlust von -0,618 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

