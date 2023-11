Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag tiefer

Kurs der Aurora Cannabis

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 0,419 EUR.

Die Aurora Cannabis-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 0,419 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aurora Cannabis-Aktie bisher bei 0,415 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,424 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.718 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 1,400 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 234,049 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,385 EUR am 26.10.2023. Mit einem Kursverlust von 8,041 Prozent würde die Aurora Cannabis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Aurora Cannabis gewährte am 14.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 49,26 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,26 CAD umgesetzt worden waren.

Die Aurora Cannabis-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.02.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

