Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag im Minus

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Aurora Cannabis-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 0,442 EUR ab.

Die Aurora Cannabis-Aktie notierte um 08:32 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 0,442 EUR. In der Spitze fiel die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,431 EUR. Mit einem Wert von 0,446 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Aurora Cannabis-Aktie belief sich zuletzt auf 19.870 Aktien.

Am 10.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,628 EUR. Gewinne von 268,500 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,400 EUR ab. Mit Abgaben von 9,459 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 14.06.2023 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Die Aurora Cannabis-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.10.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

