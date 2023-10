Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Aurora Cannabis. Zuletzt wies die Aurora Cannabis-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,416 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Aurora Cannabis nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:08 Uhr 2,1 Prozent auf 0,416 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Aurora Cannabis-Aktie sogar auf 0,416 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,406 EUR. Der Tagesumsatz der Aurora Cannabis-Aktie belief sich zuletzt auf 1.132 Aktien.

Bei 1,589 EUR erreichte der Titel am 14.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 281,923 Prozent Plus fehlen der Aurora Cannabis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 0,385 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,356 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aurora Cannabis ließ sich am 14.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Aurora Cannabis am 09.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Aurora Cannabis-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD ausweisen wird.

