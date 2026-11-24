

EQS-Media / 24.11.2026 / 10:39 CET/CEST



Aurubis AG erwartet wegen verlängerten Hochlaufs in Richmond für das Geschäftsjahr 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern unter der Markterwartung

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Hamburg, 24. November 2026 – Die Aurubis AG, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt, hat im Rahmen des aktuellen Hochlaufs seines US-Greenfield-Projekts Aurubis Richmond Modifikationsbedarf an den Aufhängungen der Schmelzöfen (TBRC oder Top Blown Rotary Converter) festgestellt.

Aurubis stellt hohe Anforderungen an den Betrieb, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit seiner Anlagen. Um diese dauerhaft zu gewährleisten, hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, bei allen TBRCs in Richmond sukzessive eine Modifikation einzelner Bauteile durchzuführen. Dieser Austausch wird über einen Zeitraum von rund sechs Monaten erfolgen. Entsprechend erwartet Aurubis aus heutiger Sicht, dass der technische Hochlauf des neuen US-Werkes in der zweiten Jahreshälfte 2028 erreicht sein wird.

In der Zwischenzeit wird Aurubis Richmond temporär weniger Recyclingmaterialien durchsetzen als ursprünglich geplant, dennoch weiterhin aktiv Rohstoffe für das internationale Aurubis-Hüttennetzwerk zukaufen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 geht Aurubis von einem negativen Ergebnisbeitrag des Standorts Richmond aus, der auf dem Niveau des Vorjahres liegen soll.

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„Richmond wird ein Erfolg, davon sind wir überzeugt. Die Modifikation der Aggregate kostet uns Zeit, sichert aber den langfristigen zuverlässigen Betrieb des US-Werkes“, sagt Dr. Toralf Haag, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG.

Vor diesem Hintergrund erwartet Aurubis für das Geschäftsjahr 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von 430 Mio. € bis 530 Mio. € und damit unterhalb der Markterwartungen.

Auf Basis vorläufiger Ergebnisse beträgt das operative Ergebnis vor Steuern des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025/26 516 Mio. € (Vorjahr: 355 Mio. €) und IFRS-Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 1.535 Mio. € (Vorjahr: 727 Mio. €).

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Weitere Informationen

Am 24.November 2026 ab 14:00Uhr(MEZ) bietet das Unternehmen die Möglichkeit für Analysten, Investoren und Journalisten, an einem englischsprachigen Webcast teilzunehmen. Der Zugangslink für den „listen-only”-Modus (Voranmeldung notwendig) befindet sich auf der Aurubis-Website im Bereich Investor Relations.

Aurubis – Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com