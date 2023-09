Aurubis Aktie News: Aurubis verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Aurubis. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Aurubis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 68,68 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Aurubis-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 68,68 EUR. Die Aurubis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,82 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Aurubis-Aktie bei 68,00 EUR. Bei 68,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.681 Aurubis-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,15 EUR an. Der aktuelle Kurs der Aurubis-Aktie ist somit 50,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,00 EUR am 29.09.2022. Abschläge von 25,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,20 EUR.

Aurubis gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Aurubis 1,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.167,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.015,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Aurubis-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.12.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Aurubis-Anleger Experten zufolge am 11.12.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 7,28 EUR je Aurubis-Aktie.

