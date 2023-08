Aurubis Aktie News: Aurubis am Dienstagvormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aurubis. Die Aurubis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 75,32 EUR ab.

Die Aurubis-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 75,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Aurubis-Aktie bis auf 75,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.099 Aurubis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 103,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 51,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aurubis-Aktie mit einem Verlust von 32,29 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Aurubis-Aktie bei 111,00 EUR.

Am 07.08.2023 hat Aurubis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aurubis ein EPS von 1,79 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.167,00 EUR – eine Minderung von 16,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.015,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.12.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Aurubis rechnen Experten am 11.12.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Aurubis-Gewinn in Höhe von 7,28 EUR je Aktie aus.

