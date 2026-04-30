Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.

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Heute im Fokus

VW-Rivale Toyota: Gewinnprognose enttäuscht den Markt. Siltronic Aktie auf Hoch seit 2022: Kurs weit über Analystenzielen. HelloFresh: UBS warnt vor vielen Unsicherheiten. Bechtle mit Gewinnsteigerung - Erwartungen des Marktes aber verfehlt. Allianz-Aktie: Das steckt hinter dem schwachen Kurs. Stellantis im Fokus: Opel plant neues Modell auf chinesischer Plattform.