Aurubis investiert weitere 330 Millionen Euro in Standort Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Europas größter Kupferhersteller Aurubis investiert weitere 330 Millionen Euro in seinen Standort Hamburg. Dazu gehört der Bau einer neuen Anlage zur Verarbeitung von Edelmetallen mit einem Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro, wie die Aurubis AG am Dienstag mitteilte. In seiner jüngsten Sitzung habe der Aufsichtsrat zudem eine 30 Millionen Euro umfassende Investition in eine Anlage zur Reduzierung diffuser Emissionen in der Kupferproduktion genehmigt.

Zusammen mit bereits zuvor genehmigten Projekten investiert Aurubis damit derzeit mehr als 750 Millionen in sein Werk am Hamburger Stammsitz. "Alle Projekte sind ein starkes Bekenntnis zum Aurubis-Standort Hamburg, der zentral für den Erfolg unseres Hüttennetzwerks ist", sagte Aurubis-Chef Roland Harings. "Mit der Realisierung dieser Projekte leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen und innovativen Metallproduktion."/kf/DP/ngu