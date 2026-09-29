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Aurubis setzt auf Kontinuität in der Konzernführung

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Aurubis
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HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferhersteller Aurubis setzt an der Konzernspitze auf Kontinuität. Der Vertrag von Firmenchef Toralf Haag sei bis zum 28. Februar 2031 verlängert worden, teilte der MDax-Konzern (MDAX) am Dienstag in Hamburg mit. Der Vertrag von Produktionsvorstand Tim Kurth laufe nun bis 30. Juni 2032. Zudem soll der Vertrag von Finanzchef Steffen Alexander Hoffmann bis zum 30. September 2032 verlängert werden. Mit den Entscheidungen werde frühzeitig die Kontinuität in der Unternehmensführung sichergestellt, hieß es weiter.

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Inge Hofkens werde mit Ablauf des 30. September 2026 "im besten gegenseitigen Einvernehmen" aus dem Vorstand ausscheiden, hieß es weiter. Verena von Weiss, derzeit Werkleiterin in Lünen, werde den Bereich Recycling Europa und die globale Recyclingstrategie übernehmen./jha/he

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Datum Rating Analyst
10.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
07.08.26 Aurubis Halten DZ BANK
07.08.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.08.26 Aurubis Buy Warburg Research

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