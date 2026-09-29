Aurubis setzt auf Kontinuität in der Konzernführung

29.09.26 17:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferhersteller Aurubis setzt an der Konzernspitze auf Kontinuität. Der Vertrag von Firmenchef Toralf Haag sei bis zum 28. Februar 2031 verlängert worden, teilte der MDax-Konzern (MDAX) am Dienstag in Hamburg mit. Der Vertrag von Produktionsvorstand Tim Kurth laufe nun bis 30. Juni 2032. Zudem soll der Vertrag von Finanzchef Steffen Alexander Hoffmann bis zum 30. September 2032 verlängert werden. Mit den Entscheidungen werde frühzeitig die Kontinuität in der Unternehmensführung sichergestellt, hieß es weiter.

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Inge Hofkens werde mit Ablauf des 30. September 2026 "im besten gegenseitigen Einvernehmen" aus dem Vorstand ausscheiden, hieß es weiter. Verena von Weiss, derzeit Werkleiterin in Lünen, werde den Bereich Recycling Europa und die globale Recyclingstrategie übernehmen./jha/he