Aurubis sieht 2019/20 kaum Besserung - Fokus auf Kostensenkungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis sieht nach dem Gewinneinbruch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 kaum Besserung. Das Ergebnis werde in den zwölf Monaten per Ende September "auf ähnlichem Niveau" erwartet, kündigte der im MDAX notierte Konzern an. Das operative Vorsteuerergebnis dürfte zwischen 185 Millionen und 250 Millionen Euro liegen. Die operative Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) werde zwischen 8 und 11 Prozent erwartet.

Im abgelaufenen Jahr sackte der Gewinn um 42 Prozent auf 192 Millionen Euro ab. Die ROCE brach vergangenes Jahr auf 8,6 von 15,0 Prozent im Vorjahr ein.

Insgesamt erwartet Aurubis im neuen Jahr eine stabile Kupfernachfrage, auch wenn die Produktnachfrage aus dem Automobilsektor weiter gedämpft sein werde. Das Niveau für die Jahresverträge 2020 am Markt für Kupferkonzentrate werde mit Blick auf den Referenzabschluss aus dem November 2019 voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen.

Um das Ergebnis im laufenden Jahr abzusichern, will sich Aurubis auf Kostensenkungen konzentrieren. Das Effizienzsteigerungsprogramm soll entsprechend in ein Programm überführt werden, "das seinen Fokus auf Kosteneinsparungen hat". Damit soll der Inflation und den schwächeren Konjunktur- und Marktbedingungen "mindestens entgegengewirkt" werden.

Für das erste Geschäftsquartal erwarte Aurubis wegen eines Wartungsstillstands im Werk Hamburg eine Belastung von voraussichtlich rund 34 Millionen Euro.

