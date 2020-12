Aurubis verdient mehr und erhöht Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis hat ungeachtet der Corona-Pandemie und der Folgen für die Weltwirtschaft das Ergebnis erhöht und will seinen Aktionären nun für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) eine höhere Dividende zahlen. Für das laufende Geschäftsjahr zeigen sich die Hamburger relativ optimistisch. Aurubis geht nach dem zeitweiligen Nachfragerückgang 2020 von einer wieder anziehenden globalen Kupfernachfrage für 2021 aus.

Dank der deutlich höheren Raffinierlöhne für Altkupfer und sonstige Recyclingmaterialien erhöhte Aurubis im vergangenen Geschäftsjahr das operatives Ergebnis vor Steuern um 15 Prozent auf 221 Millionen Euro. Das operative Konzernergebnis legte um 21 Prozent auf 167 Millionen Euro zu. Der operative ROCE stieg auf 9,3 Prozent von 8,6 Prozent im Vorjahr.

Beim Umsatz wies Aurubis 12,43 Milliarden Euro aus nach 11,87 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Umsatz von 11,95 Milliarden Euro und einem operativen Gewinn vor Steuern von 211 Millionen Euro gerechnet. Das operative Nachsteuerergebnis sahen die Analysten bei 166 Millionen Euro.

"Wir sind im abgelaufenen Geschäftsjahr robust durch die Krise gekommen, was angesichts der pandemiebedingten Dynamik der Märkte eine besondere Herausforderung war", sagte Aurubis-Chef Roland Harings. Der am 11. Februar 2021 digital stattfindenden Hauptversammlung will der Konzern nun eine erhöhte Dividende von 1,30 (Vorjahr: 1,25) Euro je Aktie vorschlagen.

Für das aktuell laufende Geschäftsjahr prognostiziert Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern zwischen 210 und 270 (Vj. 185 bis 250) Millionen Euro.

