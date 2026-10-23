DAX 25.229 -0,6%ESt50 6.054 -0,5%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,9%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.740 +0,4%Euro 1,1201 -0,2%Öl 113,9 +0,7%Gold 4.015 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aus für Rollenspiel-Entwickler Bioware

EDMONTON (dpa-AFX) - Das legendäre Videospiel-Entwicklerstudio Bioware ist Geschichte. Das 1995 gegründete Unternehmen mit Sitz im kanadischen Edmonton werde geschlossen, teilte der US-Spielehersteller Electronic Arts mit, der das Studio vor rund 20 Jahren übernommen hatte.

Werbung

Bioware ist für populäre Rollenspiele wie "Dragon Age", "Mass Effect", "Baldur's Gate" oder "Star Wars: Knights of the Old Republic" bekannt. "Was Generationen bei Bioware gemeinsam aufgebaut haben, ist etwas, das gefeiert und in Erinnerung behalten werden sollte", schrieb das Studio in sozialen Netzwerken. "Diese Spiele wurden zu so viel mehr, weil ihr sie gespielt, über eure Entscheidungen diskutiert, euch in Charaktere verliebt und euch diese Welten zu eigen gemacht habt."

Wie Electronic Arts am Mittwoch weiter mitteilte, wird die Entwicklung eines neuen "Mass Effect"-Projekts aufgegeben. Das Unternehmen wolle sich auf weniger aber dafür umfangreichere Vorhaben fokussieren.

Die US-Firma, die hinter bekannten Videospielen wie "Battlefield" und "Madden NFL" steht, war im Sommer für rund 55 Milliarden Dollar (rund 49 Mrd. Euro) von Investoren übernommen worden. Unter den Käufern sind der staatliche Investmentfonds von Saudi Arabien und die Investmentfirma des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner./jv/DP/jha

Aktuelle Electronic Arts Aktie News

Werbung

Electronic Arts Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.25 Electronic Arts Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.19 Electronic Arts Buy Needham & Company, LLC
31.07.19 Electronic Arts Outperform Cowen and Company, LLC
02.07.19 Electronic Arts Outperform BMO Capital Markets
08.05.19 Electronic Arts Buy The Benchmark Company

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.