Aus von Roboterauto-Projekt mit VW brockt Ford Verlust ein

DEARBORN (dpa-AFX) - Der Ausstieg aus dem gemeinsam mit Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) betriebenen Roboterauto-Start-up Argo AI hat Ford (Ford Motor) in die roten Zahlen gebracht. Der zweitgrößte US-Autobauer schrieb 2,7 Milliarden Dollar auf das Projekt ab, was im dritten Quartal unter dem Strich zu einem Verlust von 827 Millionen Dollar (rund 820 Mio Euro) führte. Das teilte Ford am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Dearborn mit. Der deutsche Partner VW (Volkswagen (VW) vz) gab parallel bekannt, nicht weiter in Argo zu investieren. Auch er dürfte vor einer hohen Abschreibung stehen.

Im Tagesgeschäft lief es für Ford im vergangenen Quartal dafür etwas besser. Nachdem hartnäckige Lieferkettenprobleme und Engpässe bei der Versorgung mit wichtigen Bauteilen wie Computerchips den Konzern zeitweise stark ausgebremst hatte, erholte sich das Geschäft wie schon im Vorquartal weiter. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 39,4 Milliarden Dollar zu und übertraf damit die Erwartungen. Die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr enttäuschte aber. Die Aktie gab nachbörslich leicht nach./hbr/DP/he