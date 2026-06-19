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Ausbau der Beteiligung

RWE erhöht Beteiligung an Amprion und schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung ab - Aktie in Rot

22.06.26 22:26 Uhr
Aktie in Rot: RWE sichert sich Mehrheit an Amprion und frisches Kapital in Milliardenhöhe | finanzen.net

RWE hat ihre angekündigte Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Kauf einer Mehrheit an Amprion erfolgreich abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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Wie der Versorger am Montagabend mitteilte, platzierte er 36.143.952 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und 38.240.169 eigene Aktien von RWE in einem beschleunigten Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern. Den Platzierungspreis legte das Unternehmen bei 54 Euro je Aktie fest, damit flossen RWE nach eigenen Angaben brutto 4 Milliarden Euro zu. Mit dem Nettoerlös finanziert RWE die zuvor am Berichtstag angekündigte Aufstockung ihres bestehenden mittelbaren Anteils an der Amprion GmbH, einem der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber.

Die RWE-Aktie verlor im Tradegate-Handel am Montag zeitweise 1,23 Prozent auf 54,50 Euro.

DJG/cln

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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