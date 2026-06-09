Airbus erweitert Zusammenarbeit mit Diehl bei Luft- und Raketenabwehr - Aktie schwächer
Die Rüstungssparte von Airbus hat sich mit Diel Defence auf einen Ausbau der Zusammenarbeit in der integrierten Luft- und Raketenabwehr geeinigt.
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Wie Airbus mitteilte, fand die Unterzeichnung anlässlich der laufenden ILA Berlin Air Show 2026 statt.
Die beiden Unternehmen arbeiten bereits bei bodengebundenen Luftverteidigungssystemen zusammen, etwa bei dem System IRIS-T-SLM, welches Gebäude, zivile Infrastruktur und hochwertige Objekte vor Bedrohungen aus der Luft schützt. Sie wollen nun gemeinsam Potenziale für Produktverbesserungen identifizieren, etwa über die Einrichtung einer gemeinsam genutzten "Battle Lab"-Entwicklungsplattform.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent im Minus bei 174,74 Euro.
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