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Ausbau der Zusammenarbeit

Airbus erweitert Zusammenarbeit mit Diehl bei Luft- und Raketenabwehr - Aktie schwächer

10.06.26 12:35 Uhr
Airbus und Diehl vertiefen Kooperation im Verteidigungsbereich - Aktie gibt nach | finanzen.net

Die Rüstungssparte von Airbus hat sich mit Diel Defence auf einen Ausbau der Zusammenarbeit in der integrierten Luft- und Raketenabwehr geeinigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
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Wie Airbus mitteilte, fand die Unterzeichnung anlässlich der laufenden ILA Berlin Air Show 2026 statt.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits bei bodengebundenen Luftverteidigungssystemen zusammen, etwa bei dem System IRIS-T-SLM, welches Gebäude, zivile Infrastruktur und hochwertige Objekte vor Bedrohungen aus der Luft schützt. Sie wollen nun gemeinsam Potenziale für Produktverbesserungen identifizieren, etwa über die Einrichtung einer gemeinsam genutzten "Battle Lab"-Entwicklungsplattform.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent im Minus bei 174,74 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Dr_Flash / Shutterstock.com, Selfiy / Shutterstock.com

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