Ausbau der Zusammenarbeit

Die Rüstungssparte von Airbus hat sich mit Diel Defence auf einen Ausbau der Zusammenarbeit in der integrierten Luft- und Raketenabwehr geeinigt.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent im Minus bei 174,74 Euro.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits bei bodengebundenen Luftverteidigungssystemen zusammen, etwa bei dem System IRIS-T-SLM, welches Gebäude, zivile Infrastruktur und hochwertige Objekte vor Bedrohungen aus der Luft schützt. Sie wollen nun gemeinsam Potenziale für Produktverbesserungen identifizieren, etwa über die Einrichtung einer gemeinsam genutzten "Battle Lab"-Entwicklungsplattform.

Wie Airbus mitteilte, fand die Unterzeichnung anlässlich der laufenden ILA Berlin Air Show 2026 statt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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