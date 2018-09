Ausbau des Lübecker Flughafens soll noch in diesem Jahr beginnen

LÜBECK (dpa-AFX) - Nach der Zurückweisung der Klagen gegen den Ausbau des Lübecker Flughafens durch das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig gehen die Planungen des Flughafens in die nächste Phase. Möglicherweise noch in diesem Jahr solle mit dem Bau der neuen Entwässerung begonnen werden, sagte Flughafensprecherin Stephanie Eggers. Mit der Wiederaufnahme des Linienflugbetriebs sei aber erst in zwei bis drei Jahren zu rechnen. Das OVG hatte Mitte Juni vier Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss des Landes aus dem Jahr 2009 abgewiesen./ems/DP/zb