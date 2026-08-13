ASTA Energy-Aktie gesucht: Gewinnprognose erhöht
Dank einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor blickt der österreichische Kupferspezialist ASTA Energy Solutions mit mehr Zuversicht auf das Gesamtjahr.
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Der Vorstand erwarte nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 60 und 64 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bisher standen 55 bis 59 Millionen Euro im Plan. Die Umsatzprognose lies das Management unverändert.
An der Börse kam das gut an. Die Asta-Aktie sprang ins Plus und notierte zuletzt drei Prozent höher.
Hintergrund der Zielerhöhung sind laut dem Unternehmen die vorläufige Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sowie eine aktualisierte Einschätzung für die zweite Jahreshälfte. Konkret verwies ASTA auf das große Interesse an Komponenten für die Strominfrastruktur. Den Halbjahresbericht wollen die Österreicher am 27. August vorlegen.
ASTA Energy gehört dem österreichischen Industriellen Michael Tojner. Er hält auch nach dem Anfang des Jahres erfolgten Börsengang noch den Großteil der Anteilscheine.
/lew/he
OED (dpa-AFX)
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