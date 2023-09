NASDAQ-Titel Intel-Aktie vorbörslich schwächer: Intel startet Partnerschaft mit Hochschule Merseburg

Ausbildungslabor

Im Rahmen der Intel-Ansiedlung in Magdeburg hat das US-Unternehmen auch eine Partnerschaft mit der Hochschule Merseburg begonnen.

Der Chip-Hersteller Intel finanziere ein spezialisiertes Ausbildungslabor an der Hochschule mit, sagte ein Sprecher der Hochschule am Freitag. In dem Labor sollen Studierende die Möglichkeit erhalten, Verfahren anzuwenden und kennenzulernen, wie sie in der Fertigung von Halbleitern eingesetzt werden. Michael Krause, Professor für Physik und Angewandte Lasertechnik, betonte die Signalwirkung, die von der Partnerschaft ausgehe: "Wir werden Teil der Entwicklung eines völlig neuen Berufsfeldes, das unmittelbar mit der Etablierung namhafter Halbleitergiganten in Mitteldeutschland einhergeht."

Auch mit anderen Hochschulen in Sachsen-Anhalt gibt es bereits Kooperationen. So sollen allein in diesem Jahr 1,2 Millionen Euro zur Unterstützung von Hochschulen ausgegeben werden.

