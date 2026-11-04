Ausblick: 1stdibscom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
1stdibscom wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass 1stdibscom für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,045 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 1stdibscom in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 22,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 22,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,170 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 89,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf 1stdibs.com
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1stdibs.com
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen