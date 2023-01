Aktienmärkte stehen vor einer holprigen Wegstrecke

Kaum ein Begriff ist im alten Jahr unter Aktienexperten so häufig genutzt worden wie derjenige der Bärenmarkt-Rally. Er bezeichnet eine vorübergehende Gegenbewegung innerhalb eines Bärenmarktes, die nach relativ kurzer Zeit wieder abgebrochen wird, und davon gab es 2022 mehrere. Sie starteten in den Monaten März, Mai und Juli. Die Frage für das neue Jahr ist nun, ob es sich bei der im September gestarteten Gegenbewegung, die den Dax von seinem Tief bei 11 862 Punkten bis auf 14 571 getragen hat, ebenfalls nur um eine Bärenmarkt-Rally handelt, was viele Experten glauben, oder um den Auftakt einer nachhaltigeren Erholungsbewegung.

Angesichts der vielfältigen Unwägbarkeiten kann es auf die Frage, ob nach dem furchtbaren, vom entsetzlichen Krieg in der Ukraine geprägten Jahr ein besserer Aktienjahrgang bevorsteht, derzeit keine einfache Antwort geben. Auf der Habenseite - und das ist der Haupttreiber der im September gestarteten Rally - stehen die sich mehrenden Anzeichen, dass die Inflation zurückgeht. Damit einher geht die Aussicht, dass der Zinserhöhungszyklus auf sein Ende zugeht. Außerdem stellen sich die Aussichten im Euroraum für die Konjunktur nicht mehr so schlimm dar wie noch vor wenigen Wochen, als vor allem die Gaskrise einen schweren wirtschaftlichen Einbruch befürchten ließ. Es sieht so aus, als ob eine Gasrationierung in diesem Winter vermieden werden kann. Hinzu kommen Hoffnungen, dass Lockerungen von Corona-Restriktionen dem chinesischen Wachstum wieder auf die Sprünge helfen werden.

Allerdings wird auch 2023 ein schwieriges Jahr sein, und [...]

