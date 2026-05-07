Ausblick 2026 angehoben

Die Commerzbank ist mit einem Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Die Bank profitierte von einem spürbaren Ertragswachstum und schnitt besser ab als erwartet.

Den Ausblick für das Gesamtjahr hob die Bank an.

Der Nettogewinn legte um 9,4 Prozent auf 913 Millionen Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 868 Millionen Euro gerechnet. Vor Steuern verdiente die Bank 1,36 Milliarden Euro, ein Plus von 14 Prozent.

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Die Erträge stiegen um 4,8 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der Nettozinsüberschuss trug 2,05 Milliarden Euro bei, ein Rückgang um 1 Prozent. Der Provisionsüberschuss legte um 9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu.

Die Eigenkapitalrendite, eine zentrale Steuerungsgröße für die Bank, erhöhte sich auf 12 Prozent von 11,1 Prozent im Vorjahr.

Für das laufende Jahr strebt die Bank nun einen Gewinn von 3,4 Milliarden Euro an nach 2,6 Milliarden im Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite soll 12 Prozent erreichen nach 8,7 Prozent. Bislang war die Bank von einem Gewinn von über 3,2 Milliarden Euro und einer Rendite von mehr als 11,2 Prozent ausgegangen.

Weitere 3.000 Stellen sollen abgebaut werden

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Die Commerzbank hat sich neue ehrgeizigere Ziele für den Zeitraum bis 2030 verordnet. Sie will die Eigenkapitalrendite bis 2030 auf 21 Prozent steigern. Das bisherige Ziel für 2028 von mindestens 15 Prozent wurde auf 17 Prozent angehoben. Die neue Strategie beinhaltet einen weiteren Abbau von brutto 3.000 Stellen.

Beim Abbau setze die Commerzbank "auf bewährte Altersprogramme, natürliche Fluktuation und Demografie", hieß es im Bericht zum ersten Quartal. Mit den Arbeitnehmervertretungen seien erste Eckpunkte geregelt worden.

Die Bank hatte bereits bei der Bekanntgabe ihrer Ziele bis 2028 Anfang des vergangenen Jahres den Abbau von 3.900 Stellen bekanntgegeben, davon 3.300 in Deutschland.

Dow Jones Newswires