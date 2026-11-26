Ausblick 2027

Die Deutsche Bank blickt trotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten optimistisch auf die Aktienmärkte im Jahr 2027.

Die Deutsche Bank traut den Aktienmärkten in Deutschland, der Eurozone und den USA im kommenden Jahr weitere Rekorde zu. "Die Aussichten für 2027 sind grundsätzlich konstruktiv, aber die Risiken bleiben hoch", schrieb Christian Nolting, weltweiter Chefanlagestratege der Privatkundenbank in deren Kapitalmarktausblick.

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"Anleger sollten die vorhandenen Chancen nutzen, ihre Portfolios aber so aufstellen, dass sie auch politische und wirtschaftliche Schocks verkraften können", so der Nolting.

Deutsche Bank sieht DAX 2027 bei 28.800 Punkten

Die Index-Ziele der Deutschen Bank versprechen nach den jüngsten Korrekturen am Aktienmarkt gutes Potenzial. So erwarten die Experten den DAX bis Ende 2027 bei 28.800 Punkten. Das würde einen Anstieg um 14 Prozent bedeuten, nachdem der deutsche Leitindex seit seinem Rekord bei gut 27.000 Mitte November zuletzt rasant im Rückwärtsgang gefahren war.

Auch EuroStoxx 50 und S&P 500 vor weiteren Gewinnen?

Den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sehen sie mit 6.750 Punkten Ende kommenden Jahres gut 12 Prozent höher als jetzt. Sein bisheriger Rekord wurde im August bei 6.577 Punkten erreicht.

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Den marktbreiten US-Index S&P 500 erwarten die Deutsche-Bank-Strategen bei 8.200 Punkten. Das ist ein Kurspotenzial von 14 Prozent. Sein Rekord von gut 7.844 Punkten stammt aus dem Oktober.

FRANKFURT (dpa-AFX)