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Ausblick: 21Vianet Group A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
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21Vianet Group Inc. (A) (spons. ADRs)
6.50 EUR 0.10 EUR 1.56 %
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21Vianet Group A präsentiert am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten schätzen, dass 21Vianet Group A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,73 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 336,5 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,402 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,70 Milliarden CNY, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
29.11.16 21Vianet Group A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.11.14 21Vianet Grou a Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.11.14 21Vianet Grou a Hold Canaccord Adams

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