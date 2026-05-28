Ausblick: 21Vianet Group A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
21Vianet Group A präsentiert am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten schätzen, dass 21Vianet Group A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,73 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 336,5 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,402 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,70 Milliarden CNY, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf 21Vianet Group A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 21Vianet Group A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle 21Vianet Group A Aktie News
21Vianet Group A Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 21Vianet Group A nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.16
|21Vianet Group A Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|26.11.14
|21Vianet Grou a Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|26.11.14
|21Vianet Grou a Hold
|Canaccord Adams