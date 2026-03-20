Ausblick: 360 Finance A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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360 Finance A wird am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,55 CNY je Aktie gegenüber 1,73 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,29 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 644,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,42 CNY aus. Im Vorjahr waren 6,12 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 14,54 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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