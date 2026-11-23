360 Finance A veröffentlicht am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,27 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei 360 Finance A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 USD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,93 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 727,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,45 CNY, gegenüber 6,12 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 13,09 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,67 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net