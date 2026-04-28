Ausblick: 77 (Seventy-Seven) Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

77 (Seventy-Seven) Bank wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 54,34 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,92 Prozent erhöht. Damals waren 35,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 77 (Seventy-Seven) Bank in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 26,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 37,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 222,99 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 176,50 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 108,90 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 150,33 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.net