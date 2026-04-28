DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 -1,5%Nas26.274 +0,1%Bitcoin69.093 -0,4%Euro1,1755 -0,2%Öl104,9 +0,3%Gold4.721 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power meldet durchwachsene Zahlen -- Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: 77 (Seventy-Seven) Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

12.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
77 (Seventy-Seven) Bank Ltd
15,06 EUR 0,04 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen

77 (Seventy-Seven) Bank wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 54,34 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,92 Prozent erhöht. Damals waren 35,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 77 (Seventy-Seven) Bank in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 26,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 37,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 222,99 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 176,50 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 108,90 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 150,33 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu 77 (Seventy-Seven) Bank Ltd

DatumMeistgelesen