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Ausblick: A-Mark Precious Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

05.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
A-Mark Precious Metals Inc
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A-Mark Precious Metals wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 59,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,81 Milliarden USD gegenüber 3,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,07 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,81 Milliarden USD, gegenüber 10,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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