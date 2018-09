Ausblick: A-Mark Precious Metals präsentiert Quartalsergebnisse

A-Mark Precious Metals präsentiert in der am 18.09.2018 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2018 endete.

1 Analyst schätzt, dass A-Mark Precious Metals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,100 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 24,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,65 Milliarden USD gegenüber 1,33 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,150 USD, gegenüber 1,00 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 7,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 6,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net