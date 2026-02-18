DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 -0,4%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.796 -0,1%Euro1,1594 -0,2%Öl83,04 +1,3%Gold5.146 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Heftige Börsenverluste in Asien -- CrowdStrike schreibt wieder schwarze Zahlen -- Siemens Energy mit milliardenschwerem Aktienrückkauf
Top News
Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: A W Food Services of Canada präsentiert Quartalsergebnisse

04.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
A & W Food Services of Canada Inc Registered Shs
23,20 EUR 0,20 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen

A W Food Services of Canada veröffentlicht am 05.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass A W Food Services of Canada für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,635 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 87,6 Millionen CAD gegenüber 93,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,05 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 CAD, gegenüber 0,950 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 288,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 292,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf A W Food Services of Canada

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf A W Food Services of Canada

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu A & W Food Services of Canada Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung