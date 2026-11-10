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Ausblick: A2Z Cust2Mate Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

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A2Z Cust2Mate Solutions Corp Registered Shs
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A2Z Cust2Mate Solutions wird am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,145 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 107,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 407,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,455 USD, gegenüber -1,030 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 35,6 Millionen USD im Vergleich zu 7,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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