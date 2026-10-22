Ausblick: AAK Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

22.10.26 07:01 Uhr

AAK Registered wird am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 3,43 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,50 SEK je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,50 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei AAK Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,02 Milliarden SEK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,79 SEK, gegenüber 13,21 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 47,00 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 46,02 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net