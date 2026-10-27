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Ausblick: Aarons informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Aktien
Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued
26.20 EUR 0.20 EUR 0.77 %
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Aarons äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aarons 0,820 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 23,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 737,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 595,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD, gegenüber 3,59 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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