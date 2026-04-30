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Ausblick: AAVAS Financiers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

04.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S
1.380,00 INR -9,90 INR -0,71%
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AAVAS Financiers wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass AAVAS Financiers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,59 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,42 INR je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 34,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,37 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,20 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 83,15 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 72,54 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,75 Milliarden INR, gegenüber 24,44 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

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