Ausblick: AB Sagax (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

12.07.26 07:01 Uhr

AB Sagax (A) veröffentlicht am 13.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,10 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AB Sagax (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,29 Prozent auf 1,38 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte AB Sagax (A) noch 1,32 Milliarden SEK umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,51 SEK je Aktie, gegenüber 11,22 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 5,55 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 5,40 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net