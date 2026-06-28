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Ausblick: AB Sagax (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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AB Sagax (B)
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AB Sagax (B) stellt am 13.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,10 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,22 SEK je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,38 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,51 SEK aus. Im Vorjahr waren 11,22 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 5,55 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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