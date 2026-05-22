Ausblick: ABB Power Products Systems India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ABB Power Products Systems India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 67,52 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ABB Power Products Systems India 43,15 INR je Aktie eingenommen.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 24,67 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 30,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 220,81 INR, gegenüber 90,36 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 78,17 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 63,85 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net