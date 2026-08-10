Ausblick: ABM Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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ABM Industries stellt am 08.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,32 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ABM Industries einen Umsatz von 2,22 Milliarden USD eingefahren.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 9,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,75 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|14.02.19
|ABM Industries Buy
|Maxim Group
|09.03.17
|ABM Industries Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|04.01.17
|ABM Industries In-line
|Imperial Capital
|06.12.16
|ABM Industries Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|23.06.16
|ABM Industries In-line
|Imperial Capital