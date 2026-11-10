DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,83 -1,8%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.517 -0,7%Euro 1,1226 +0,0%Öl 91,6 -1,0%Gold 4.122 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: ABN AMRO Bank NV Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABN AMRO Bank NV Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh
40.80 EUR 0.20 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen

ABN AMRO Bank NV Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,02 USD je Aktie gegenüber 0,780 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 46,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,29 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ABN AMRO Bank NV Un für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,81 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,66 USD je Aktie, gegenüber 2,77 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 10,84 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 19,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle ABN AMRO Bank NV Un Aktie News

Werbung

ABN AMRO Bank NV Un Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ABN AMRO Bank NV Un nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.