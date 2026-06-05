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Ausblick: Academy Sports and Outdoors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

08.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs
43,40 EUR -0,60 EUR -1,36%
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Academy Sports and Outdoors lädt am 09.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Academy Sports and Outdoors im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,912 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,680 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,39 Prozent auf 1,44 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,29 USD im Vergleich zu 5,54 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 6,31 Milliarden USD, gegenüber 6,05 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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