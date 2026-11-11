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Ausblick: ACCELERANT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
ACCELERANT Holdings Registered Shs
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ACCELERANT wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,196 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -6,990 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 93,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 268,7 Millionen USD gegenüber 139,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,891 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -7,490 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 516,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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