Ausblick: Accenture präsentiert Quartalsergebnisse

Accenture stellt am 18.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,71 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,49 USD erwirtschaftet wurden.

Accenture soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,78 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,15 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 74,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 69,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net