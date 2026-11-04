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Ausblick: Acuren vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
Acuren Corp Registered shs
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Acuren öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,015 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 615,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 29,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 473,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,280 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,600 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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