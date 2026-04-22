DAX24.195 -0,3%Est505.906 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 -2,8%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.635 -0,3%Euro1,1702 -0,1%Öl103,1 +1,6%Gold4.709 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX etwas tiefer -- US-Börsen fest - teils neue Rekorde -- DroneShield: Rekordquartal -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ethereum im ersten Quartal mit Rekord von 200 Millionen Transaktionen Ethereum im ersten Quartal mit Rekord von 200 Millionen Transaktionen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Adani Green Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

23.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adani Green Energy Ltd Registered Shs
1.195,75 INR 40,75 INR 3,53%
Charts|News|Analysen

Adani Green Energy gibt am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,26 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,98 Prozent auf 34,72 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Adani Green Energy noch 30,73 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,51 INR aus, während im Fiskalvorjahr 8,37 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 133,88 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 112,07 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Adani Green Energy Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen