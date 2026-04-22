Ausblick: Adani Green Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Adani Green Energy gibt am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,26 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,98 Prozent auf 34,72 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Adani Green Energy noch 30,73 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,51 INR aus, während im Fiskalvorjahr 8,37 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 133,88 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 112,07 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.net
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